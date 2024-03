Veronica Peparini ha partorito | dopo la paura il lieto fine Muller già innamorato di Ginevra e Penelope

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) Roma, 18 marzo 2024 – Le gemelle die Andreassono nate. E’ il papà a dare l’annuncio con un post tenerissimo che immortala le piccolenella cullina dell’ospedale. Rosee e paffutelle, le due sembrano assomigliarsi molto. “Sono in lacrime e senza parole… – scrive il ballerino a commento dello scatto – ho troppo da raccontare e nulla da aggiungere per ora!siete finalmente qui e io oggi con voi rinasco”. Undunque per la gravidanza della coreografa che era iniziata nel migliore dei modi, ma poi aveva incontrato qualche ostacolo. Una delle due gemelline sembrava ‘rubare’ l’alimentazione all’altra. Il rischio era la sindrome feto fetale, una patologia delle ...