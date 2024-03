Veronica Peparini e Andreas Muller | finalmente la notizia tanto attesa

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 18 marzo 2024) Personaggi tv. –sono appena diventati genitori.sono nate le gemelle, come rivelato dal ballerino, che ha pubblicato il primo scatto delle bambine su Instagram. Svelati anche i loro nomi. In pochi minuti il post è stato sommerso da cuoricini e messaggi di auguri. (continua a leggere dopo le foto)ha partorito. “Sono in lacrime e senza parole… ho troppo da raccontare e nulla da aggiungere per ora! Penelope e Ginevra sietequi e io oggi con voi rinasco”, le parole su Instagram dell’ex ballerino di Amici nel condividere la gioia di essere diventato papà per la prima volta. (continua a leggere dopo le foto) L'articolo proviene da TvZap.