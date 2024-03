Verona-Milan | Ordine | “Chukwueze | seconda impresa Su Moncada dico…”

Verona Milan: Pulisic come McKennie, il traguardo raggiunto dall’americano - Tra i protagonisti della vittoria del Milan contro il Verona c’è Pulisic. L’americano ha eguagliato il connazionale McKennie Pulisic come McKennie. L’americano del Milan si è reso protagonista ...milannews24

QUI Milan, Kalulu out 5-6 settimane. Maignan è ok - Pierre Kalulu è costretto a fermarsi ancora per un altro problema fisico: come riporta Milannews.it, a seguito del trauma distorsivo del ginocchio destro rimediato nella gara di ieri contro il Verona, ...firenzeviola

Milan, Pulisic da record: i numeri della stagione - Contro il Verona è arrivato un altro gol di Christian Pulisic che in questa stagione ha superato se stesso. Ha raggiunto quota 12 gol, superando il record della stagione 19/20 quando aveva realizzato ...sport.sky