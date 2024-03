Verona Milan | il disastro Dawidowicz | le incertezze di Tomori

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 18 marzo 2024), le votazioni con le differenze in difesa:so eè insicuro al Bentegodi Bel successo delsul campo del, dove spesso ha vissuto degli incubi. Pioli può essere soddisfatto, ha allungato sulla Juventus e gode di un +3 che rafforza il secondo posto. Baroni si è detto contento dello spirito e della vitalità. Dove sono stati i difetti per entrambe le squadre? Nel merito delle prestazioni individuali ecco chi sono stati i peggiori in campo secondo La Gazzetta dello Sport e il Corriere della Sera.– Mette d’accordo le due testate con il 4,5. Quella sportiva la motiva così: «Si vedeva che era meno in palla del compagno Coppola, poi l’errore su Okafor che scatena lo 0-2 e anche l’infortunio». Quella ...