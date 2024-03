Verona-Milan | Calabria festeggia sui social | “Avanti per la nostra strada”

Serie A, 29ª giornata: pari tra Inter e Napoli, crisi Juve e vittorie per Milan, Roma e Lazio - Il weekend si apre con la sfida tra Empoli e Bologna vinta dagli emiliani al 94' grazie al gol di Fabbian. La squadra di Thiago Motta vede la Champions League sempre più vicina a differenza ...erreemmenews

Serie A, il Napoli ferma l'Inter sul pareggio, il Milan allunga sulla Juventus, Fiorentina in ansia per Joe Barone - Questi i risultati della domenica: Inter-Napoli 1-1, Verona-Milan 1-3, Juventus-Genoa 0-0, Roma-Sassuolo 1-0. Rinviata Atalanta-Fiorentina per un grave malore al dg dei viola Joe Barone Per la prima ...rtl

Serie, la classifica: il Napoli pareggia a Milano, Torino a 4 punti dall’Europa - Come cambia la classifica di Serie A al termine della 29esima giornata, aspettando il match tra Atalanta e Fiorentina ...toronews