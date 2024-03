Verona-Milan | ammonizione per Theo Hernández | Marelli boccia l’arbitro

Theo Hernández ha rimediato un' ammonizione in Verona-Milan 1-3 di ieri al 'Bentegodi'. Diffidato, prenderà una squalifica che era evitabile (pianetamilan)

Formazioni a confronto, Baroni stupisce quasi tutti con Coppola - Magnani in panchina, Coppola in campo: è stata questa la mossa a sorpresa di mister Baroni per la sfida tra il suo Verona e il Milan. Quasi tutte le nostre testate di riferimento (Tuttosport escluso) ...calciohellas

Trovatela voi la data del recupero coi viola: campionato falsato - La sera stessa, i toscani riceveranno il Milan secondo in classifica. L’incipit, per entrambe le rinvianti, di una serie di nove sfide in un mese su tre fronti. Da fine marzo a tutto l’aprile ...calcioatalanta

Verona-Milan, Noslin: “La differenza l’ha fatta il gol preso alla fine del primo tempo: felici di avere qualche giorno di stacco” - Verona – Le dichiarazioni dell’attaccante Tijjani Noslin, rilasciate al termine di Hellas Verona–Milan, 29a giornata di Serie A TIM 2023/24. Tijjani, una partita difficile contro una grande squadra ...trivenetogoal