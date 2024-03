Verona-Milan | ammonizione a Theo Hernández rivedibile al VAR? L’AIA spiega che …

Tre punti e tre gol per il Milan di Stefano Pioli sul campo del Verona. Tre, adesso, sono anche le lunghezze di distanza dalla Juventus (pianetamilan)

Theo Hernández ha rimediato un' ammonizione in Verona-Milan 1-3 di ieri al 'Bentegodi'. Diffidato, prenderà una squalifica che era evitabile (pianetamilan)

Formazioni a confronto, Baroni stupisce quasi tutti con Coppola - Magnani in panchina, Coppola in campo: è stata questa la mossa a sorpresa di mister Baroni per la sfida tra il suo Verona e il Milan. Quasi tutte le nostre testate di riferimento (Tuttosport escluso) ...calciohellas

Milan nella storia: diventa il terzo club di sempre in Serie A - Grazie alla vittoria di ieri, e grazie ai gol siglati, il Milan riesce a ragiungere un dato importante nella storia della Serie A; la notizia.spaziomilan

Rinnovo, Bayern e i 100 milioni: Theo Hernandez, la strategia Milan - Milan, Theo Hernandez e il rinnovo – Devastante ... Terzino con numeri da trequartista: con la rete realizzata contro il Verona sale a 5 in numero di marcature in questo campionato, impreziosite da ...tag24