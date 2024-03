“Verissimo” | Stash in lacrime quando parla della figlia Grace

(Di lunedì 18 marzo 2024) News Tv. Durante la puntata di ieri, domenica 17 marzo 2024, di, Silvia Toffanin ha intervistato il cantante, frontman dei The Kolors. L’artista, reduce dall’ultima edizione di Sanremo, dove ha sfornato la hit Un ragazzo, una ragazza, ha rivelato alcuni aneddoti a propositosua vita privata. Il cantante per un periodo si è sentito sperduto e ha perso le speranze per il futuro. Poi hatosua famiglia, in particolarecompagna e. Cosa ha raccontatodurante l’intervista nel talk show di Canale 5? (Continua dopo le foto) Leggi anche: Papà per la terza volta: arriva il lieto annuncio del famosissimo su Instagram Leggi anche: “Grande Fratello”, cosa pensa ...

Chi sono gli ospiti attesi oggi, sabato 16 marzo , e domani, domenica 17 marzo 2024 a Verissimo , in onda alle 16:30 su Canale 5. Torna Verissimo nel pomeriggio del week end televisivo di Canale 5, ... (movieplayer)

Secondo appuntamento della settimana all’insegna di Verissimo , in questa domenica 17 marzo . Dopo averci tenuto compagnia con i suoi Ospiti nel pomeriggio di ieri, Silvia Toffanin tornerà puntuale ... (blogtivvu)

Stash a Verissimo ha sottolineato che in presenza di suo nonno non potevano chiamarlo Stash . Lui si era scelto il suo terzo nome di battesimo, ma suo nonno non voleva. Dovevano tutti chiamarlo ... (superguidatv)

Rivelazione shock di Stash: “Ho avuto attacchi di panico” - Ospite a Verissimo, Stash dei The Kolors ha rivelato di aver vissuto dei momenti difficili che ha superato anche grazie a sua moglie. Protagonista di una lunga intervista nel salotto di Silvia ...notiziemusica

Purché finisca bene-Una scomoda eredità, ieri su Rai1 il film con Chiara Francini ed Euridice Axen: dove vederlo, cast, trama e dove è stato girato - Per il ciclo Purché finisca bene, ieri su Rai1 è andato in onda Una scomoda eredità. Scritto da Marco Videtta e Pietro Seghetti e diretto da Fabrizio Costa il film è tornato in tv due anni dopo la pri ...msn

Nino D'Angelo a Verissimo: «Sono stato un padre assente. Avrei voluto fare di più per i miei figli, ma loro hanno capito i miei sacrifici» - Dal sesto nipotino in arrivo al racconto della carriera, Nino D'Angelo si è raccontato in una lunga intervista a "Verissimo". Ospite nel salotto di Silvia Toffanin, il ...ilmessaggero