Verbania | trovato morto sub disperso nel lago d’Orta

(Di lunedì 18 marzo 2024) (Adnkronos) – E' stato trovato morto il sub disperso da ieri nel lago d'Orta in provincia di Verbano-Cusio-Ossola. Il corpo dell'uomo, 61 anni, è stato recuperato nel pomeriggio dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco. Sul posto i Carabinieri.

Giovane arrestato dai carabinieri mentre violenta una donna - In stato di shock, la donna è stata accompagnava al pronto soccorso dell'ospedale di Domodossola mentre l'arresto per violenza sessuale è già stato convalidato e il giovane trasferito in carcere a ...ansa