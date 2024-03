Ventitreesima giornata Basket Serie A 2023 2024 | il punto

Una tornata importante che ci avvicinerà, ancor di più, alla fine di questa regular season. La Lega Basket A in questo weekend manderà in campo la ventitreesima giornata del massimo campionato di ... (metropolitanmagazine)

derby tutto Maremmano per provare ad agguantare un altro posto nei playoff. La ventitreesima giornata del girone B di Promozione vedrà andare in scena in via Adda lo Scontro tra Invictasauro ed ... (lanazione)