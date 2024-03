Venti lire | cerca in casa | se ne trovi una così puoi comprarti l’auto

(Di lunedì 18 marzo 2024) Oggi parleremo di una moneta da 20molto speciale, se ce l’hai tra i vecchi ricordi dipotresti ritrovarti un piccolo tesoro. Scopriamo tutto nelle righe a seguire! 20“Littore”. Credit foto: Wikipedia Si, parliamo proprio della 20“Littore”; questa moneta è stata coniata in Italia tra il 1927 e il 1934 durante il regime fascista e Presenta due facciate iconiche: Dritto: il profilo di Vittorio Emanuele III, Re d’Italia, con la scritta “VITT.EM.III RE D’ITALIA”. Rovescio: un fascio littorio, simbolo del fascismo, sorretto da una mano e una figura femminile seduta che rappresenta l’Italia, con la scritta “L. 20”. Un pezzo di storia: Oltre al valore storico, questa moneta ha un fascino particolare per i numismatici. La versione di prova del 1927, con la scritta “prova” sul bordo, è ...

