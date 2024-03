Velletri | cinque anziani in una “casa di riposo” abusiva | denunciati i proprietari

(Di lunedì 18 marzo 2024), tra i 79 e i 93 anni sono stati individuati dai carabinieri all’interno di una abitazione di, dove erano “accuditi” da un uomo e una donna che gestivano “unadi“. Nessun permesso, numerose irregolarità e impianti non a norma, tutti elementi che hanno messo in pericolo la vita di L'articolo proviene da Il Difforme.

Casa di riposo abusiva ai Castelli: coppia trasforma la propria abitazione in una Rsa - Sono stati i Carabinieri della Compagnia di Velletri a scoprire che una coppia ... effettuato un blitz all’interno della struttura per constatare la presenza di cinque ospiti di età compresa dai 79 ai ...ilcorrieredellacitta

A Velletri weekend di iniziative gratuite per il 40° del Parco dei Castelli Romani: ecco tutti gli eventi in programma - Per il suo quarantennale prosegue il tour del Parco dei Castelli Romani, che ha approntato un ricco programma di eventi per suggellare al meglio, per ...castellinotizie

Città metropolitana, iniziati i lavori della provinciale Velletri Nettuno - Sono iniziati i lavori di ripristino del manto stradale e messa in sicurezza della provinciale Velletri Nettuno (Via dei cinque Archi), nel Comune di Velletri. I lavori che nei giorni scorsi hanno ...lagone