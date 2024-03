(Di lunedì 18 marzo 2024) Il presidente della Cei dopo le parole di Francesco“bandiera bianca” in Ucraina e prima di incontrare Macron a Parigi nelle prossime settimane. Il fine vita, la preoccupazione per l’autonomia differenziata, la sofferenza dei giovani

Zuppi, preoccupati per la tenuta del sistema Paese - Su questo versante, la nostra attenzione è stata costante e resterà vigile, nella consapevolezza che il Paese non crescerà, se non insieme". Lo ha detto l cardinale presidente della Cei Matteo Zuppi ...ansa

Vaticano, Zuppi: “Sulla pace il Papa non è ingenuo. L’Italia ripudia la guerra: e l’Europa” - Il presidente della Cei dopo le parole di Francesco sulla “bandiera bianca” in Ucraina e prima di incontrare Macron a Parigi nelle prossime settimane. Il fine ...repubblica

Vaticano, canonisti in rivolta: «Nel tribunale del Papa non c'è giusto processo». E si allunga lo spettro della Corte Europea - «Deriva giustizialista», «zone d'ombra», «bizzarre asserzioni frutto di incompetenza canonica» da parte dei magistrati del Papa che si ripercuotono ...ilmessaggero