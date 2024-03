Vandali sulla gazzella Squarciano le gomme all’auto dei carabinieri dopo controllo alla festa

(Di lunedì 18 marzo 2024) Civitella (Arezzo), 18 marzo 2024 – Duesquarciatedeie almeno 30 persone identificate nel cuore della notte. È il bilancio di quanto accaduto a margine dellache il quartiere di Porta San Giovanni - uno dei quattro che partecipa a Monte San Savinorievocazione storica della notte del Conte Baldovino - aveva organizzato nel circolo della vicina frazione di Ciggiano. Una cena al contrario con dj set con ingresso gratuitole 23.30. Come raccontano anche alcuni presenti verso le 2 di notte arriva in Piazza della Filarmonica a Ciggiano una pattuglia deidi Arezzo, chiamati da qualche residente che lamentava ancora musica alta e schiamazzi nel cuore della notte. I militari entrano all’interno del ...

