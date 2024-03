(Di lunedì 18 marzo 2024) "Le elezioni in Russia non sono state né libere né giuste". Lo ha detto il vice portavoce del dipartimento di Stato americano, Vedant Patel, in un briefing con la stampa. "Non è stato un processo democratico, non ci saranno telefonate dida parte nostra", ha sottolineato.

Libero - 'Juve un'accozzaglia multietnica priva di bandiera: Chiesa un 80enne fuori forma, Vlahovic arruffone' - Usa toni decisamente duri l'edizione odierna di Libero per parlare ... treno per la qualificazione Champions è già un mezzo miracolo [...]. Di quelli di oggi nessuno giocherebbe nella Juve nove volte ...ilbianconero

Usa, 'nessuna telefonata di congratulazioni a Putin' - WASHINGTON, 18 MAR - "Le elezioni in Russia non sono state né libere né giuste". Lo ha detto il vice portavoce del dipartimento di Stato americano, Vedant Patel, in un briefing con la stampa. "Non è ...messaggeroveneto.gelocal

Cari papà, godetevela - «Nonno Cosimo dai figli si è sempre fatto dare del lei, come si usava un tempo nella Sardegna interna. Non prese mai in braccio nessuno dei suoi figli o nipoti perché, diceva, è una cosa da donne.vita