Usa la fame come arma da guerra | Borrell punta il dito contro Israele

(Di lunedì 18 marzo 2024) "Laa Gaza è usatadi. E non si tratta di mancanza di scorte sufficienti, ci sono derrate alimentari bloccate". Lo ha detto l'alto rappresentante dell'Ue Josepintervenendo allo European Humanitarian Forum 2024, a Bruxelles. "Questa è unadi bambini. Più bambini sono stati uccisi a Gaza in questi mesi che in tutto il mondo negli ultimi quattro anni", ha aggiunto il capo della diplomazia europea.

(Agenzia Vista) Usa, 13 marzo 2024 "La fame viene usata come arma di guerra ", le parole di Borrell , Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio di ... (iltempo)

“Sì, la fame è usata come arma di guerra , diciamolo”. L’Alto rappresentante per la Politica Estera dell’Ue, Josep Borrell , accusa Israele di crimini di guerra . Le parole del vicepresidente della ... (ilfattoquotidiano)

