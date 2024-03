(Di lunedì 18 marzo 2024) Washington, 18 marzo 2024 - Donaldchiede. L’ex presidente non riesce a trovare una compagnia assicurativa che garantisca lada 464prevista dalla sentenza di condanna per frode a New York. Lo hanno comunicato i suoi avvocati - riferisce la Cnn - ad una corte d’appello di New York, chiedendo un rinvio dei termini, che scadono a fine mese. Idel tycoon hanno riferito di aver contattato 30 istituti assicurativi per coprire la somma. Gary Giuletti, broker assicurativo che ha testimoniato a favore del tysoon durante il processo civile per frode, si ha mesaso la faccia. Ha firmato una dichiarazione giurata nella quale ha affermato proprio questo, “praticamente” garantire unaper l’intero importo.

