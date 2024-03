(Di lunedì 18 marzo 2024) "Leinnon sono state néné giuste ma la realtà è cheè ile dobbiamo fare i conti con questa realtà". Lo ha detto il Consigliere per la sicurezza americana Jake Sullivan in un briefing con la stampa.

Usa, elezioni in Russia non libere ma Putin è presidente - "Le elezioni in Russia non sono state né libere né giuste ma la realtà è che Putin è il presidente e dobbiamo fare i conti con questa realtà". Lo ha detto il Consigliere per la sicurezza americana ...ansa

Brutta, sporca ma legittima. Usa e Ue costretti a riconoscere (a malincuore) la rielezione di Putin - Il voto si è svolto in un clima di “repressione” e di “intimidazione” creato dal Cremlino, si è trattato di elezioni “non libere”, sono le espressioni più usate dalla diplomazia europea e americana.huffingtonpost

Vladimir Putin parla di terza guerra mondiale dopo aver vinto le elezioni in Russia: "Siamo a un passo" - Il discorso di Vladimir Putin dopo le elezioni in Russia Il rischio di una terza guerra ... un monito per l’Occidente e l’alleanza militare NATO guidata dagli Stati Uniti, che ha detto senza mezzi ...notizie.virgilio