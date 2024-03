Uomo cade nel Po e muore | “Non stava scattando un selfie | era appoggiato al muretto”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 18 marzo 2024) Luca Aghemo è l’morto annegato nel Po a Torino qualche giorno fa dopo essere precipitato dal parapetto. In un primo momento si era diffusa la notizia che Luca avesse perso l’equilibro mentre cercava di farsi un. Ma la moglie Caterina Zungrone fornisce un’altra versione dei fatti.Leggi anche:dopo essere stato investito da un camion dei rifiuti in retromarcia La versione della moglie “Nonmounquando è caduto. – dichiara infatti la donna smentendo le voci che stanno circolando – Luca eraal, gli avevo affidato la borsa mentre scattavo alcune foto al panorama. Quando mi sono girata l’ho visto accasciarsi e andare giù, è successo tutto in un attimo”, spiega Caterina ...