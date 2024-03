Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 18 03 24

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 18 marzo 2024) Sarò strana io (“questo è poco ma sicuro!“, come direbbe il buon Vicinanza), eh, ma a me Daniele Paudice non è sembrato il cafonazzo impunito che è parso a buona parte del web dopo la sua presentazione nella scorsadi. Innanzitutto perché in quello studio ormai il mio metro di paragone per tutto è il prode Cusitore, e più cafonazzo impunito di lui è difficile. Anzi, dopo quella carriola di regali che ha portato oggi per arruffianarsi ancora un po’ Queen Mary & Co. è praticamente impossibile direi. Una sfida persa in partenza. Secondo, perché sarà che ultimamente sono in piena modalità insofferenza, ma a me tutti quei giri di parole che ci rifilano ognistracazz*divolta persone a cui in realtà non sbatte una mazza l’una dell’altra hanno sfracassato CLAMOROSAMENTE i mar*ni. Si siedono a centro studio e ci ...