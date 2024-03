Uomini e Donne anticipazioni oggi | diretta streaming Trono Over e Classico | 18 marzo 2024 Video Witty TV

Anche questa nuova settimana comincia con un altro appuntamento con Uomini e Donne , il noto dating show condotto da Maria De Filippi che va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14,45 su Canale ... (ilcorrieredellacitta)

Uomini e Donne , anticipazioni 18 marzo : il programma di Maria De Filippi ricomincerà alla grande e tra i protagonisti ci sarà Ida Platano, che compirà una scelta significativa, in attesa di quella ... (anticipazionitv)

Da diversi mesi c’è chi online sospetta che il trono di Brando in quel di Uomini e Donne abbia del comico ed in effetti da diverso tempo i telespettatori del dating show di Maria De Filippi non ... (tuttivip)