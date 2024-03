Unrwa, 400 addetti uccisi e oltre 1000 feriti a Gaza - "Oltre 150 strutture dell'Unrwa sono state distrutte, 400 addetti sono stati uccisi e più di 1.000 feriti a causa della guerra israeliana contro Gaza. Israele ha arrestato diversi dipendenti ...ansa

Gaza, l'Australia annuncia il ripristino dei fondi all'Unrwa - (ANSA) - ROMA, 15 MAR - La ministra degli Esteri australiana Penny Wong ha annunciato che il suo Paese ripristinerà i finanziamenti all'Agenzia delle Nazioni unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa).lagazzettadelmezzogiorno

A Gaza in 4 mesi uccisi tanti bambini come in 4 anni di guerre nel mondo - "Incredibile. Il numero di bambini uccisi in poco più di quattro mesi a Gaza è superiore al numero di bambini uccisi in quattro anni di guerre in tutto il mondo messi insieme". Così Philippe Lazzarini ...dire