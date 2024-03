“Uno choc la morte del primo medico | Roberto Stella Per il Covid abbiamo perso 383 colleghi”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 18 marzo 2024) Uno dei momenti più drammatici della pandemia "è stato l'11 marzo del 2020 da quando c'è stata la prima vittima tra i medici,, di Varese. Da allora il nostro portale è listato a lutto e oggi anche le bandiere della nostra sede sono abbassate a mezz'asta. Sono stati 383 imorti per il, un doloroso macigno". Questo il toccante ricordo di Filippo Anelli, presidente della Federazione degli Ordini dei medici (Fnomceo), in occasione della quarta Giornata nazionale in memoria di tutte le vittime della pandemia da coronavirus, che si svolge il 18 marzo, giorno della drammatica sfilata di mezzi militari carichi di bare di vittime del. Tra ilnale sanitario – ricorda Anelli – prevalevano i sentimenti di “paura e solitudine", di fronte a una virus ...