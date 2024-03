Università telematiche | la protesta di studenti e sindacati | “Troppe storture | più poteri di controllo al ministero”

(Di lunedì 18 marzo 2024) Dopo il longform di Repubblica su “ La fabbrica delle lauree facili”, la segretaria Flc dice: “Freniamo gli atenei profit”. La Gilda : “E’ una tragedia per la cultura”. E i docenti: “L’accademia statale è in ritardo”.

Sotto accusa l’emendamento del partito di Salvini bocciato d alla ministra all’ Università che prevedeva una proroga sull’entrata in vigore dei requisiti di accreditamento degli atenei online. ... (bologna.repubblica)

Luigi Einaudi sosteneva che il valore legale del titolo di studio è un veleno. Aveva ragione, come emerge guardando al mondo universitario attuale, dove gli atenei privati e telematici si trovano ... (formiche)

Università telematiche, boom di studenti ma rischio fallimento con le regole di Draghi. Il governo Meloni le salverà: Tanti studenti, pochi (pochissimi) docenti, e fatica a raggiungere gli standard qualitativi richiesti dal governo. Nonostante il boom di iscrizioni degli ultimi anni nelle università telematiche, queste realtà rischiano ora la chiusura, a meno che il ministero dell'Università e della Ricerca non trovi un compromesso che faccia da salvagente. Su di loro pende, infatti, ...

Emilia Romagna: 7,6 milioni di euro per potenziare Tecnopoli: Nuove attrezzature scientifiche e dotazioni informatiche e telematiche per il Tecnopolo di Ferrara. Una dotazione per il potenziamento delle attivita' di ricerca su economia circolare e benessere ...