(Di lunedì 18 marzo 2024) Una lotta contro la cattiva condotta sessuale nel mondo accademico Un think tank del Regno Unito, denominato Gruppo 1752, sta incoraggiando lea partecipare al Misconduct Disclosure Scheme (MDS). Questodipotrebbe ostacolare i molestatori nel nascondere i propri misfatti passati. La sociologa Anna Bull, dell'di York e direttrice di ricerca presso il Gruppo 1752, sottolinea la persistenza di molestie sessuali nel panorama accademico. Questo fenomeno, documentato solo parzialmente, coinvolge più del 40% degli studenti nel Regno Unito, secondo uno studio del 2018 condotto dalla National Union of Students e dal Gruppo 1752.

Prato Carbon Neutral: firmato il "Contratto di città" per la Commissione Europea: Il Mission Label è un processo volto a riunire tutti gli attori dietro un piano comune e le città sono fortemente incoraggiate a continuare a migliorare il proprio CCC anche dopo la sua presentazione.

Anche in Italia l'attacco al free speech passa per le università - Federico Punzi: I rettori delle più prestigiose università Usa sono stati chiamati a rendere conto davanti al ... in ultimo, delle manifestazioni di antisemitismo tollerate se non incoraggiate dopo il 7 Ottobre, in ...