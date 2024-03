Unioncamere Paolo Capone | Leader UGL | ”Il Supporto per la Formazione e Lavoro porta risultati concreti”

Ezio Raviola: “Abbiamo cambiato la Fondazione Crc. La fusione con la Compagnia di San Paolo Fantasia” - Il numero uno della Fondazione Crc traccia un bilancio del proprio mandato: “Siamo passati dai 2 milioni di dividendi della vecchia ...torino.repubblica

Lavoro: in Sicilia il 40% dei posti offerti rimane vacante, le imprese ricorrono agli immigrati - In Sicilia tanti cercano un lavoro e tante imprese cercano di assumere, ma domanda e offerta non riescono a incontrarsi. Quasi sempre la causa sta nella corsa delle imprese a specializzarsi per compet ...gazzettajonica

Clima, crisi e ricambio generazionale. Il Piemonte fa squadra con Fondazione Agrion per salvare l'agricoltura: "Siamo sotto scacco" - Non si ferma, ma si rilancia l'attività di ricerca e innovazione dell'ente guidato da Giacomo Ballari al servizio delle coltivazioni e dell'allevamento ...targatocn