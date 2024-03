Unioncamere | 447mila assunzioni previste a marzo | +7 | 1% anno

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) Sono oltrei contratti dilavoro programmati dalle imprese nel mese di2024 e sono circa 1,4 milioni quelli previsti per il trimestre-maggio, con un incremento di quasi 30mila unità rispetto a2023 (+7,1%) e circa 112mila unità sullo stesso trimestre 2023 (+8,7%). Lo si legge nell'ultimo bollettino Excelsior realizzato dae ministero del Lavoro secondo il quale si registrano difficoltà nel reperimento dei profili cercati nel 47,8% dei casi. Il dato è in miglioramento rispetto a febbraio (era al 49,3%) e in peggioramento su2023 (era al 47,4%). Il profilo più difficile da trovare è quello del fabbro con il 79,7% ma problemi si riscontrano in genere nella ricerca degli operai specializzati con difficoltà nel 64,6% dei casi. Sono in crescita le ...