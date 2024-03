Un’ameba nel cervello dopo i lavaggi nasali | scatta l’allarme negli Usa Matteo Bassetti | “Evitate di usare l’acqua del rubinetto per farli”

(Di lunedì 18 marzo 2024)interviene su pericolosità e prevenzione rispetto ad una generica “ameba”, ma attenzione non si tratta di quella “mangia”. È sorta un po’ di confusione web riguardo uno dei tanti dati che i centri studi statunitensi pubblicano su riviste scientifiche online ogni giorno. In pratica nel rapporto pubblicato martedì 12 marzo sulla rivista Emerging Infections Diseases, l’agenzia nazionale CDC ha dettagliato i casi di 10 pazienti statunitensi che sono stati infettati da un tipo di ameba chiamato Acanthamoeba tra il 1994 e il 2022. Nove dei casi si sono verificatiultimi dieci anni. Tutti i pazienti avevano l’abitudine di sciacquarsi il naso condelper alleviare sintomi di sinusite e infiammazione dei seni. Una volta ...

Pubblicato il 16 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Un'ameba nel cervello dopo lavaggi nasali sbagliati . I Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) americani descrivono "10 casi di pazienti con ... (dayitalianews)

(Adnkronos) – Un'ameba nel cervello dopo lavaggi nasali sbagliati . I Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) americani descrivono "10 casi di pazienti con infezione da Acanthamoeba non ... (webmagazine24)

Silvana Barbieri da lavapiatti al lusso: ritratto della madre di Patrizia Reggiani, vedova di Maurizio Gucci - Anzi la figlia lo ha definito in svariate occasioni “pessimo”. Nel 2018 Silvana, a 91 anni, ha fatto domanda affinché la figlia fosse affiancata da un amministratore di sostegno, considerandola non ...notizie.virgilio

Ex calciatore Emanuele Panizza morto nell'incendio a Valmadonna vicino Alessandria: due persone intossicate - In un incendio scoppiato domenica 17 marzo 2024 in un'abitazione a Valmadonna, in provincia di Alessandria, è morto l'ex calciatore Emanuele Panizza.notizie.virgilio

Canto all'ombra del baobab, in mostra gli scatti di un Senegal magico - Le fotografie di Riccardo Bagnoli, inviato dalla Rai per il programma "O anche no". Un'iniziativa della neonata Fondazione F ...rainews