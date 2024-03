Una pelle sempre giovane Il classico senza tempo su cui investire a ogni età

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 18 marzo 2024) Unné età. Ma anche una tendenza forte per la Primavera 2024 alle porte. La gonna nera nella sua versione più ricercata – dio simil, lunga o midi – è il must-have di stagione, a 50 anni come a 20, a 30, 40 e 60. Tendenze d’inverno. Dalla gonna inalla cravatta, 5 look da copiare subito X ...