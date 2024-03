Una gradita novità estetica per la versione web di Google Drive

Fino al 16 marzo è possibile per i docenti di ruolo inoltrare la domanda di mobilità 2024/2025. C'è però chi già pensa all' assegnazione provvisoria . L'articolo Docente ottiene trasferimento ... (orizzontescuola)

Il pagellone del lunedì: eutanasie, stanchezza, ceri e turnover - Cosa si è visto nel weekend di Serie A Parecchie cose, dalla fine della triste parabola di una grande ad un incidente di percorso, dalla personalità di una squadra ritrovata ai passi avanti di un pai ...ilgiornale

Biden e Trump promettono di difendere le pensioni e la sanità, una posizione poco gradita alle "persone serie" nell'establishment americano - Social Security e Medicare. Sono i due programmi di welfare più importanti negli Stati Uniti: il primo è il sistema di pensioni pubbliche e il secondo è la sanità garantita a tutti gli over-65 del pae ...informazione

Allegri litiga in diretta dopo Juve-Genoa per colpa di una critica: “Lei sa fare l’allenatore” - Massimiliano Allegri non ha nascosto il nervosismo dopo Juventus-Genoa. In occasione del suo intervento a Sky, l'allenatore bianconero si è reso protagonista di uno scontro, soprattuto con Gianfranco ...fanpage