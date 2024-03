Una giornata particolare

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 18 marzo 2024) Uno sguardo da Ponte Ieri, domenica, per una parte consistente della popolazione mondiale, è stato tutt’altro che un giorno di riposo. Non è possibile paragonarla a quella descritta da Ettore Scola nel film intitolato come questa nota sul finire degli anni ’70.La baracconata inqualificabile delle elezioni in Russia, messa in scena in maniera da far scomparire quelle cinesi, è stata organizzata dal pagliaccio triste e, più precisamente, tristo, chiamato Putin. Il nome al mondo e quello all’attività circense di quel figuro coincidono e non ha creato nessun appeal. Quanto è accaduto era più che scontato, della serie “quando la realtà supera l’immaginazione”. Con il sarcasmo che meritano l’operato suo e dei suoi adepti, si potrebbe definire la banda del Cremlino lodevole per la parsimonia usata per l’occasione, non avendo ritenuto necessaria l’affissione dei manifesti elettorali dei ...