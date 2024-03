Una domenica choc per l’Atalanta E ora due mesi di fuoco per la Dea

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) Una bruttaper Bergamo. Perché il dramma del direttore generale viola Joe Barone ha riportato a galla incubi non lontani. Uno su tutti, quel maledetto pomeriggio di marzo di sei anni fa in cui all’esterno del Gewiss Stadium, due ore prima di Atalanta-Sampdoria, rimbalzò la terribile notizia della scomparsa a Udine del capitano della Viola, Davide Astori, ragazzo bergamasco che non aveva mai vestito la maglia nerazzurra neanche a livello giovanile ma era amato da tanti tifosi orobici. Una tragedia quella di Astori che colpì Bergamo.di incredulità e dispiacere per i tifosi atalantini: la partita con la Fiorentina è una delle più sentite e tese dell’anno, diventata rovente negli ultimi anni per una serie di episodi di campo e fuori, da un discusso rigore su Chiesa nell’ottobre 2018 con conseguente dichiarazioni al vetriolo di ...