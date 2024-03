Un riflettore sui forti squilibri della ricerca sanitaria globale

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di lunedì 18 marzo 2024): analisi approfondita L'anno scorso, il Nature Index ha introdotto le affiliazioni degli autori di articoli in oltre 60 riviste mediche, offrendo interessanti spunti sulle tendenze editoriali globali nelle scienzesalute. Panorama internazionale Stati Uniti e Cina emergono come leader nella produzione di eccellenza scientifica in ambito sanitario, con dati significativi sulle pubblicazioni nel Nature Index. Primato dell'Università di Harvard L'Università di Harvard si distingue nel settore con una produzione scientifica tripla rispetto al secondo classificato, il National Institutes of Health statunitense. Sfide e opportunità Nonostante gli ingenti investimenti, l'avanzamento delle terapie risulta lento. L'uso dell'intelligenza artificiale