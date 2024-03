Un Posto al Sole | anticipazioni 18-22 marzo 2024 | cosa farà Rossella dopo il ‘non matrimonio’?

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 18 marzo 2024)fuori dalla Chiesasuccederà a Unalil colpo di scena della scorsa settimana quandoha abbandonato il suo sposo, Riccardo, all’altare? Tutte le info nelleche seguono. Unalè in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai3 e in diretta streaming e in replica on demand su Raiplay.Unalda lunedì 18 a venerdì 22Tensione tra Mariella e Guido Continuano le tensioni tra Mariella e Guido. Manuela scopre la gravità delle ripercussioni su Irene del suo incauto gesto. Manuela tormentata dai sensi di colpa Michele rifletterà sul ruolo del padre e Silvia ...