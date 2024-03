Un massiccio esperimento di sanità pubblica fa impennare i tassi di vaccinazione

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di lunedì 18 marzo 2024) Un successo sorprendente nelle aree rurali della Sierra Leone Undi ampia portata ha significativamente aumentato idigrazie all'introduzione di cliniche mobili per il Covid-19 in 150 villaggi della Sierra Leone. Questo sforzo rivela un importante focus sull'accesso ai vaccini, anziché solo sull'hesitancy vaccinale e sulla disinformazione. Un modello replicabile Il lavoro dei ricercatori nel portare i vaccini nelle comunità remote è stato riconosciuto come un importante passo avanti. Questo modello potrebbe essere facilmente replicato in altri contesti, come sottolineato da Jean Nachega, esperto di malattie infettive presso l'Università di Pittsburgh. Importanza della distribuzione equa I