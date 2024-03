Un incontro con l’onorevole Gerolamo Grassi per far luce sul “caso Moro”

(Di lunedì 18 marzo 2024) Arezzo, 18 marzo 2024 – Unper farsulla strage di via Fani e sul rapimento di Aldo. Venerdì 22 marzo, alle 17.30, il teatro “Pietro Aretino” sarà sede del secondo appuntamento della rassegna Acli Life Festival che proporrà un dibattito dal titolo “Aldo, il martire della democrazia” alla presenza del. L’iniziativa, a partecipazione libera e gratuita, è promossa dalle Acli di Arezzo in sinergia con la Fap Acli e con il contributo della Fondazione CR Firenze con l’obiettivo di andare ad approfondire una delle pagine più drammatiche della recente storia italiana e di ricordare la figura del celebre statista rapito il 16 marzo 1978 dalle Brigate Rosse e successivamente assassinato. Il compito di parlarne sarà ...

L’ Inter sta valutando i possibili profili per puntellare il reparto avanzato in vista della prossima stagione: spunta un clamoroso nome . Questa sera, l’ Inter tornerà in campo, dopo l’eliminazione ... (sportnews.eu)

Venezia, il palazzo con l'opera di Banksy diventerà un centro espositivo - A Venezia, Palazzo San Pantalon, l’edificio con l’opera di Banksy in facciata, The Migrant Child, diventerà un centro espositivo dedicato all’arte contemporanea. L’edificio è stato infatti acquistato ...finestresullarte.info

Italia-Egitto, Valditara: "Impegnati per formazione tecnica e professionale di eccellenza nei settori strategici" - (Teleborsa) - "Compiuto un altro importante passo per la realizzazione del Piano Mattei per l'Africa. In occasione della missione istituzionale in Egitto, guidata dal presidente del Consiglio Giorgia ...teleborsa

Hockey su prato, A Elite/F: la Lorenzoni coglie un successo fondamentale a Cernusco sul Naviglio (2-3 sul Milano) - Nella terza domenica di campionato Elite, la Lorenzoni BCC ha incontrato (a Cernusco sul Naviglio ... è stata l’ex Raquel Huertas che insieme con la squadra Lorenzoni aveva raccolto i tanti successi ...ideawebtv