Ultime Notizie Roma del 18-03-2024 ore 18 | 10

(Di lunedì 18 marzo 2024)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno ancora esteri primo piano Israele sta provocando una carestia Garden sta usando la fame come arma di guerra a dire il capo della politica estera dell’UE borrell Israele sta provocando la carestia accusa di Morel Intanto le forze di difesa israeliane hanno fatto irruzione nella notte nell’ ospedale di arcifa Gaza City spiegando di aver agito in base informazioni attendibili secondo le quali agenti ti ammazzo e si erano riunite all’interno stavano pianificando un’azione terroristica le forze di difesa israeliane hanno poi annunciato di avere preso il controllo di alci fa Dopo uno scontro a fuoco con i miliziani andiamo in Russia 72 anni di cui 24 al Cremlino è un destino che Con ogni probabilità lo abita al potere bladimir Putin E come previsto stravince le elezioni in Russia si prepara le ...