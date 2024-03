Ultime Notizie Roma del 18-03-2024 ore 13 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 18 marzo 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il presidente della consulta Augusto Barbera la riunione straordinaria della Corte Costituzionale auspica un intervento del parlamento per riempire i vuoti legislativi sul fine vita e sulle coppie gay non si possono manifestare un certo rammarico per il fatto che nei casi più significativi legislatore non sia intervenuto rinunciando una prerogativa che hai detto compete obbligando questa corte a procedere con una propria autonoma soluzione inevitabile in forza del Imperativo di osservare la Costituzione sottolinea Barbera di covid ha generato una crisi che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda come terribile esperienza delle sfide di fronte alle quali potrò solo una risposta coordinata a livello globale si è stato in grado di farvi fronte per il capo ...