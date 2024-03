Ultime Notizie Roma del 18-03-2024 ore 11 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 18 marzo 2024)dailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio a poco più di 3 anni dall’ invasione russa dell’Ucraina la situazione in Europa è la più critica e lo spettro di una guerra mondiale incombe sempre di più i leader dell’Europa occidentale dovrebbero mettere che la legge di guerra in Ucraina è fallita è che se avessero dedicato alla costruzione della Pace da metà degli sforzi che hanno profuso per i trasferimenti di armi ci sarebbe stato un cessate-il-fuoco molto tempo fa così non posso Facebook è meglio degli altri ungherese Peter Cerco a Bruxelles per partecipare al consiglio esteri sotto la guida francese il pericolo di una guerra mondiale diretta di un’ora alimentato secondo il principio la migliore difesa è l’attacco prosegui sottolineando come l’eventuale di piegamento di truppe in Ucraina rischio di ...