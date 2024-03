Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 18 marzo 2024)dailynews radiogiornale giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio appuntamento con l’informazione gli ultimi seggi elettorali per le elezioni presidenziali russe allestite nelle missioni diplomatiche in Guatemala Costa Rica Messico Nicaragua hanno chiuso alle 20 ora locale 5 ora di Mosca lo riporta la tarta Aggiungendo che le rappresentanze diplomatiche hanno constatato che le votazioni seggi elettorali si sono svolti senza incidenti in una volta era tranquilla con la partecipazione Attiva dei rustici per Putin e Plebiscito pronti alla terza guerra mondiale verzelen Chi è solo una farsa un’imitazione di elezioni nata di accordi ad alto livello tra l’Unione europea e l’Egitto per combattere il traffico migratorio è legale dormire robuste aiuti finanziari al colosso nordafricano l’obiettivo è quello di replicare con l’Egitto d’accordo firmato con ...