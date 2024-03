Ultima Generazione | per il Dito di Cattelan gli attivisti ottengono la giustizia riparativa | “Vorremmo fare lezioni nei licei”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 18 marzo 2024) Milano, 18 marzo 2024 – I responsabili dell’imbrattamento delmedio diin piazza degli Affari, potranno accedere alla, l’istituto introdotto dalla riforma Cartabia che permette di “rimediare” al reato compiuto attraverso azioni utili alla vittima o, come in questo caso, alla collettività. Raid dia Milano, imbrattato ilmedio diin piazza Affari Ok del Comune Lo ha deciso il Gip al termine della prima udienza del processo a carico dei trediritenuti autori dell’azione del 15 gennaio 2023, quando venne cosparso di vernice gialla il monumento L.O.V.E. (acronimo di Libertà, Odio, Vendetta, Eternità), noto ...