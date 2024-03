Ultima chance per prime tre rate rottamazione cartelle fisco

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) Ultimi giorni per pagare letredella-quater dellefiscali e non perdere le agevolazioni previste. Saranno infatti considerati tempestivi i versamenti effettuati entro mercoledì 20 marzo, in considerazione dei cinque giorni di tolleranza aggiuntivi rispetto alla scadenza del 15 marzo, concessi dalla legge di conversione del decreto Milleproroghe. Il provvedimento, ricorda l'Agenzia della Riscossione, ha differito i pagamenti della definizione agevolata dellecon scadenza 31 ottobre 2023 (prima o unica rata), 30 novembre 2023 (seconda rata) e 28 febbraio 2024 (terza rata). Il termine del 20 marzo riguarda anche leduedella definizione agevolata, con scadenza 31 gennaio e 28 febbraio 2024, per i soggetti colpiti dagli ...