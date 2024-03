Ufficiale | Tudor è il nuovo allenatore della Lazio

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 18 marzo 2024) ROMA (ITALPRESS) – E’: Igorè il. “La S.S.rende noto che Igor, a decorrere dalla data odierna, assume il ruolo di responsabileprima squadra”, si legge in una nota del club biancoceleste. L’ex difensoreJuventus prende il posto del dimissionario Maurizio Sarri, sostituito solo per la trasferta di Frosinone dal suo vice Giovanni Martusciello. Il croato era sbarcato in giornata a Roma pronto ad iniziare la sua nuova esperienza con fotografi e cronisti ad accoglierlo all’aeroporto di Fiumicino, dove è giunto con un volo diretto da Zagabria., che in Italia ha già allenato l’Udinese e il Verona, ritroverà il gruppo mercoledì a ...