UFFICIALE – Acerbi escluso dai convocati della Nazionale | il sostituto | la nota FIGC

(Di lunedì 18 marzo 2024) Francescoè statodalla lista dei, come si legge nellaL'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

L' Inter prende posizione sul caso di razzismo che coinvolge Francesco Acerbi . Il club nerazzurro ha ricevuto in mattinata la comunicazione... (calciomercato)

L’Inter ha appena lanciato un comunicato in merito all’esclusione di Acerbi dall’Italia per la presunta offesa razziale a Juan Jesus. comunicato INTER ? “FC Internazionale Milano prende atto del ... (inter-news)

Serbia, Vlahovic salta il ritiro della Nazionale per una dorsalgia - La Nazionale serba, tramite il suo profilo X UFFICIALE, ha appena reso noto che il commissario tecnico Dragan Stojkovic ha annunciato in conferenza stampa che non potrà contare su Dusan Vlahovic ...tuttojuve

Il Napoli dalla parte di Juan Jesus, il video dei calciatori azzurri: “No al razzismo” - La società ha preso posizione sul caso Acerbi con un tweet: “Il tempo dell’indifferenza è finito”. Il difensore interista è accusato di aver urlato un insulto razzista contro il giocatore brasiliano ...quotidiano

Inter, a breve un confronto con Acerbi: il club vuole indagare dopo il caso Juan Jesus - Non si placano le polemiche dopo il caso Juan Jesus, preso di mira da Francesco Acerbi durante la sfida giocata ieri 17 marzo 2024 tra Inter e Napoli. Il difensore ha pagato grosso le frasi razziste ...tag24