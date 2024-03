UFFICIALE ? Caso Acerbi | il comunicato dell’Inter! Gli scenari

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 18 marzo 2024) L’Inter ha appena lanciato unin merito all’esclusione didall’Italia per la presunta offesa razziale a Juan Jesus.INTER ? “FC Internazionale Milano prende atto deldivulgato dalla FIGC in relazione ai fatti che hanno riguardato Francescodurante la gara di ieri sera contro il Napoli, e del fatto che FIGC eabbiano convenuto la non partecipazione del calciatore alle prossime due amichevoli della Nazionale in programma negli Stati Uniti. FC Internazionale Milano si riserva quanto prima un confronto con il proprio tesserato al fine di far luce sulle esatte dinamiche di quanto accaduto ieri sera”. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...