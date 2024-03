Ucraina | Zuppi | “Parole Papa su pace tutt’altro che ingenuità | non attendiamo l’irreparabile”

(Di lunedì 18 marzo 2024) (Adnkronos) – "Ledelsullasonoche". E' il monito che arriva dal presidente della Cei card. Matteo. Quella di Francesco, spiega l'ex inviato didel Pontefice, "è sofferta e drammatica condivisione di un dolore che non potremo mai misurare. Viviamo un lunghissimo Venerdì Santo, quando si fece

Il presidente Cei: "Vediamo le conseguenze di rimandi e non scelte" "Le parole del Papa sulla pace sono tutt’altro che ingenuità ". E' il monito che arriva dal presidente della Cei card. Matteo ... (sbircialanotizia)

Zuppi, preoccupati per la tenuta del sistema Paese - "Suscita preoccupazione la tenuta del sistema Paese, in particolare di quelle aree che ormai da tempo fanno i conti con la crisi economica e sociale, con lo spopolamento e con la carenza di servizi. ( ...ansa

Vaticano, Zuppi: “Sulla pace il Papa non è ingenuo. L’Italia ripudia la guerra: e l’Europa” - Il presidente della Cei dopo le parole di Francesco sulla “bandiera bianca” in Ucraina e prima di incontrare Macron a Parigi nelle prossime settimane. Il fine ...repubblica

Ucraina, Zuppi: “Negoziare richiede coraggio” - Il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana e emissario di Papa Francesco per la pace tra Russia e Ucraina, ha sottolineato l’importanza del negoziato come strumento per ...online-news