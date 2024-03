Ucciso e sepolto in un campo dai compagni Arrestati tre tredicenni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 18 marzo 2024) Un ragazzino di tredici anni è statodai coetaneidi classe ein un orto. È successo a Handan, nel nord della Cina, dove il giovane Wang, già vittima di bullismo e violenze, era scomparso dal 10 marzo. Alla sua morte è seguita un ampia riflessione sulla criminalità minorile.Leggi anche: Niente carcere per la soldatessa Usa che ha investito il 15enne Giovanni Wuan era stato bullizzato Il giovane subiva da tempo le angherie dei tre. Le autorità hanno trovato i suoi resti sepolti in un orto abbandonato. Non si avevano sue tracce dal 10 marzo. A raccontare le violenze subite è stato il padre, il primo ad aver denunciato la scomparsa del 13enne. La polizia indaga sul caso con l’ipotesi di omicidio volontario. Tutti e tre i giovani detenuti hanno meno di 14 anni. Secondo la legge ...