Uccise la moglie in casa | Lino Pinto temeva vendetta della camorra sui figli È morto d’infarto dopo il gesto

Svolta in merito al Femminicidio a Bovolenta , nel padovano. È stato ritrovato il corpo di Alberto Pittarello , ex marito di Sara Buratin , uccisa proprio dal 39enne, del quale si erano perse le ... (ilgiornaleditalia)

Salvatore Montefusco, imprenditore edile di 71 anni accusato del duplice omicidio della moglie Gabriela Trandafir, 47 anni, e della figlia di lei Renata, 22 anni, ha ripercorso ieri in tribunale le ... (fanpage)

conferma ta la condanna all'ergastolo per Mustafa Zeeshan , il 43enne che nel 2020 Uccise la moglie 28enne Fatima Zeeshan , incinta di 8 mesi . La giovane viveva da tempo segregata in casa ed era ... (fanpage)

Stasera in TV: film e programmi di oggi lunedì 18 Marzo - Cerchi qualcosa da vedere in televisione oggi La nostra guida Stasera in Tv ti aiuterà ad analizzare il palinsesto dei programmi televisivi.tvdaily

Palermo, non Uccise moglie e cognato: niente risarcimento da 150mila euro - PALERMO – Stop al risarcimento danni per ingiusta detenzione. La Cassazione ha stabilito che bisogna fare un nuovo processo di appello. Natale Romano Monachelli aveva ottenuto 150 mila euro per i due ...mondopalermo

Femminicidi, una donna uccisa ogni tre giorni - Dopo la tragedia di Taurisano, Lecce, dove una donna di 53 anni è stata uccisa a coltellate dal marito, un cinese di 36 anni, durante una lite con la moglie avvenuta in un'abitazione di via Livilla ...tgcom24.mediaset