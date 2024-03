Tuttosport – “C’è delusione per tifosi Calcio d’angolo del gol? Da rivedere”

Tuttosport - Spence: "Gilardino mi parla in italiano e a volte non capisco": Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. "Confesso che a volte non capisco perché parla in italiano". Con un sorriso, Djed Spence racconta in un'intervista a Tuttosport la sua difficoltà di capire le indicazioni di Alberto Gilardino. "Ma soprattutto mi chiede di andare veloce, di andare duro e reagire in maniera immediata - spiega l'esterno arrivato in ...

Szczesny, rinnovo a ribasso o addio: ecco il possibile sostituto - Top News: Secondo quanto riferito dal quotidiano nazionale Tuttosport, infatti, al numero uno bianconero è stato proposto un rinnovo a ribasso fino al 2027. Il contratto del polacco, infatti, scade la prossima ...