Turismo ad Arezzo | Confcommercio | “Il 2024 si è aperto in salita”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 18 marzo 2024), 18 marzo– “Ilsi èinper gli alberghi ad: le prenotazioni arrivano ma più a rilento e si fa più fatica a trasformarle in vendite effettive. Possiamo parlare fino ad ora di una diminuzione media del 10% rispetto ai primi mesi del 2023”. A dirlo è Michele Passalacqua, CEO e Innovation Marketing Manager dell’ASC Hotel e da poco nominato referente dell’associazione albergatori diper l’area aretina. 43 anni, un diploma in Lingua e Letteratura Inglese ottenuto alla Alcc School di New York e numerose certificazioni in ambito marketing e tecnologico, Passalacqua è approdato aldopo varie esperienze nel marketing e nell’innovazione digitale e di prodotto. “La congiuntura economica non è ...